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فيديو: استشهاد فلسطيني بعد إصابته جنديا إسرائيليا

24/12/2015

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال( الخميس)، بعد أن أصاب جنديا عندما حاول دهسه بسيارة في الضفة الغربية ، كما استشهد فلسطينيان آخران في عمليات مشابهة بالضفة الغربية المحتلة..

وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن قوات الأمن قتلت فلسطينيين في واقعتين منفصلتين في الضفة الغربية خلال اليوم ، في حين لم تظهر دلائل على تراجع موجة العنف المستمرة منذ 12 اسبوعا.

وفي وقت سابق اليوم قالت قوات الاحتلال إن فلسطينيا يحمل سكينا أصاب حارسي أمن قرب مستوطنة يهودية في الضفة الغربية ، وإنه تم قتله  برصاص قوات الأمن المتواجدة في المنطقة ، وأضافت أن فلسطينيا آخر قتل بالرصاص أثناء محاولته طعن جندي بمفك حاد.

كان نحو 20 إسرائيليا   قد قتلوا  منذ أكتوبر تشرين الأول في عمليات عنف  بالضفة الغربية وغزة ، فيما قتلت القوات الإسرائيلية و مستوطنون مسلحون أكثر من  123 فلسطينيا على الأقل بينهم 75 قالت اسرائيل إنهم مهاجمون فيما قتل آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن.

 

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