طرح السيارة البرمائية الوحيدة للبيع في المزاد

السيارة البرمائية _ أرشيف

تشهد إحدى صالات المزاد في الولايات المتحدة الشهر المقبل طرح الوحدة الوحيدة التي تم إنتاجها من السيارة البرمائية "شيفورليه كورفيبيان" التي كان قد تم إنتاجها لمنافسة السيارة الألمانية "أمفيكار 770" للبيع.

وتتوقع صالة مزادات "ميكوم أوكشينز" وصول سعر السيارة الفريدة إلى 100 ألف دولار.

كان النموذج الأول للسيارة قد تم تصميمه على أساس الشاحنة الخفيفة "شيفورليه رامبسايد" مع زيادة حجم الجسم واستخدام الألياف الزجاجية في صناعة الهيكل.

وكان هذا النموذج الاختباري الذي طورته الشركة الأمريكية يستهدف إتاحة الفرصة لعشاق السفر باستخدام سياراتهم في رحلاتهم البرية والنهرية.

وتعمل هذه السيارة بنظام تبريد الهواء ومحرك مسطح ذي 6 اسطوانات كان يستخدم في السيارة الصالون كورفيه، مع نظام آلي لنقل الحركة ومروحة مزدوجة.

وتقول دار المزادات ميكوم إن السيارة لم تستخدم إلا في أضيق الحدود ولم تقطع أكثر من 157 ميلا منذ تم إنتاجها بالتعاون بين "شيفورليه إنجنييرنغ" و"هولتن-هولم كومباني أوف بونتياك" في ولاية شيكاجو الأمريكية.

سيقام خلال الفترة من 15 إلى 24 كانون يناير المقبل حيث يتم عرض 3 آلاف سيارة مختلفة للبيع.

يذكر أن السيارة الألمانية أمفيكار" كانت أول سيارة برمائية يتم إنتاجها على نطاق تجاري وكانت من تصميم المهندس الألماني هانز تريبل. وقد تم إنتاج 4 آلاف سيارة منها حتى توقف إنتاجها في .1965