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شاهد.. عشرات الآلاف يحتفلون بأعياد الميلاد في بيت لحم

24/12/2015

تبدأ اليوم الخميس الاحتفالات بذكرى ميلاد السيد المسيح وفقا للتقويم الغربي بمدينة بيت لحم الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك للطوائف المسيحية طبقا للتقويم الغربي.

وكانت بلدية بيت لحم قد وضعت اللمسات الأخيرة على شجرة الميلاد، وهي واحدة من أجمل أشجار الميلاد في العالم.

لكن الاحتفالات هذا العام من المقرر أن تقتصر على بعض الفعاليات كالتراتيل الدينية والأناشيد الوطنية، نظرا لتوتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعد انتفاضة "السكاكين".

وقالت المتحدثة باسم وزارة السياحة الإسرائيلية، ليديا فايتسمان، إن  السائحين من مختلف أنحاء العالم سافروا إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية بمناسبة موسم العطلات، عبر مطار "بن غوريون الدولي" في تل أبيب.

ومن المتوقع أن يكون العدد النهائي للمشاركين في الاحتفالات، والذي سيتم الكشف عنه بعد انتهاء العطلات، أقل من العدد العام الماضي بسبب الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشارك المسيحيون المحليون في إسرائيل والضفة الغربية -حيث يشكلون أقلية تبلغ نسبتها 2%- في الاحتفالات المقررة في جنوب الضفة الغربية ومدينة بيت لحم، بالإضافة إلى مدينة الناصرة وفي القدس المحتلة، وأماكن أخرى.

وتقول إسرائيل إنها خففت قيود السفر على المسيحيين الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الخميس الممثل رفيع المستوى للفاتيكان في الأراضي المقدسة، البطريرك اللاتيني فؤاد الطوال، الموكب السنوي لأعياد الميلاد والذي يبدأ من القدس وحتى مدينة بيت لحم القريبة، في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.

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