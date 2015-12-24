شاهد.. احتفال اليمنيين بالولد النبوي وسط إجراءات أمنية مشددة

توافد آلاف اليمنيين على الاستاد الرياضي الرئيسي في العاصمة صنعاء للاحتفال بالمولد النبوي وسط إجراءات أمنية مشددة في الوقت الذي تدخل فيه الحرب الأهلية المدمرة في البلاد شهرها العاشر.

ورددت الحشود الهتافات وهم يلوحون بالأعلام ويحملون لافتات كتب عليها اسم النبي محمد فيما ظهر زعيم الحوثيين على شاشة كبيرة لإلقاء خطاب يوم الأربعاء (23 ديسمبر) بهذه المناسبة.

وأجرى الحوثيون عمليات تفتيش أمنية للأشخاص الذين يدخلون الملعب فيما قام آخرون بدوريات حراسة في الشوارع المحيطة بالمكان.

وقال رئيس اللجنة الثورية لجماعة الحوثي محمد علي "خرج هذا الشعب ليؤكد أنه حاضر لان يتعلم بتعاليم محمد صلى الله عليه وعلى اله وأن يسير في هذه المدرسة وأن يقاوم كل غازٍ وكل معتد وأن لا يخضع وأن يكون شعاره العزة والإباء والصمود مهما كانت التحديات وكيف ما كانت."

وشن متشددون من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والجناح اليمني في تنظيم الدولة الإسلامية اعتداءات على نحو متكرر على أهداف شيعية في صنعاء والقوات الحكومية في المحافظات الجنوبية.

وبدأ تحالف عسكري معظمه من دول الخليج العربية بقيادة السعودية قصف الحوثيين في ??اليمن في مارس الماضي في محاولة لاستعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وافقاد الحوثيين المكاسب التي حققوها.

وحققت القوات اليمنية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مدعومة بالضربات الجوية للتحالف عددا من المكاسب ضد الحوثيين في الأسابيع الاخيرة. لكن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على قسم كبير من الجزء الشمالي من البلاد.