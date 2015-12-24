شاهد .. احتفال الليبيين بالمولد النبوي الشريف

احتفل الليبيون في مدينة مصراتة بالمولد النبوي بالموسيقى والرقص على الرغم من الصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي الذي ألحق الدمار بالبلاد.

وتوافد عشرات الليبيين على المسجد المحلي يوم الأربعاء (23 ديسمبر) حيث صلوا ورددوا الأناشيد الدينية كما عزف آخرون الموسيقى التقليدية باستخدام الطبول والدفوف.

وكانت المناسبة فرصة لليبيين الذين انهكتهم الحروب أكثر من أربع سنوات للاحتفال.

وقال الشيخ على المدني "الليبيون في هذى البلاد يحتاجون إلى متل هذى المجالس الطيبة المباركة التي نتعرف من خلالها على سيرة رسول الله صلى الله علية وسلم وأخلاقه وجميل صفاته كيف كان عفوه كيف كان حلمه كيف كانت معاملته لمن ظلمه ولمن اعتدى عليه."

وأضاف الشيخ عبد الحميد قرقد "نحتفل بيوم مولده صلى الله عليه وسلم وإظهار السرور والحبور ونحن إذ نحتفل به ونقتدى بسنته وبسيرته ما يزيدنا إلا شعورا وفرحة بمولده صلى الله عليه وسلم.. اللهم صل وسلم وبارك عليه واجعله شفيعنا يوم القيامة يا رب العالمين."

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بالمولد النبوي. وهذه المناسبة عطلة رسمية في ليبيا كما هو الحال في الكثير من دول العالم العربي والإسلامي.

واستمرت الاحتفالات حتى ساعة متأخرة من الليل كما ردد المصلون الأغاني التي تثني على النبي وسيرته. كما اشتركوا معا في رقص تقليدي ليبي مرتجل خلال هذه الاحتفالات.

يشار إلى أن الحكومة قد ألغت الاحتفالات المقررة في العاصمة طرابلس بسبب مخاوف من هجمات إرهابية .

وتجتاح الحرب ليبيا منذ الاطاحة بمعمر القذافي قبل اكثر من أربع سنوات، ولا تزال البلاد مقسمة بين حكومتين متنافستين وفصائل مسلحة مختلفة.