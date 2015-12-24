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روسيا تحقق في مقتل دبة قطبية تم إطعامها قنبلة

24/12/2015
 روسيا تحقق في مقتل دبة قطبية

فتحت السلطات الروسية تحقيقا في  جريمة " قتل بدم بارد " لدبة قطبية يبدو أنه تم إطعامها مادة ناسفة.  

وجرى مؤخرا نشر مقطع فيديو لجريمة القتل التي تمت في جزيرة رانجل  الواقعة في أقصى شمال شرق البلاد، على الانترنت ويظهر دبة قطبية أنثى  تتمرغ في الجليد فيما تتدفق الدماء من حنجرتها .

وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية في بيان أمس الأربعاء إن  الدببة القطبية تعد نوعا محميا في روسيا ، وطالب الوزير  سيرغي  دونسكي شخصيا مكتب الادعاء العام لفتح تحقيق شامل.  

وذكرت قناة " رين-تي في" التلفزيونية نقلا عن شهود أن الدبة التي نحن  بصددها لديها دب صغير وجاءت إلى أحد مواقع البناء في الجزيرة بحثا عن  الغذاء ، وأشار التقرير إلى أن طاهيا في موقع البناء قدم طعاما للأم الدبة ثم قرر إطعامها مادة ناسفة من المواد التي يتم استخدامها في موقع البناء بغرض " للتسلية ". 

 

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