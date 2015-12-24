روسيا: تحديد المسئولين عن إسقاط طائرة سيناء

جزء من حطام الطائرة الروسية في سيناء – أرشيف

قال رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، في تصريحات اليوم، (الخميس) أن موسكو حددت الجماعات التي تقف وراء تفجير طائرة ركابها في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية عن هوية هذه الجماعات.

يشار إلى أن طائرة ركاب روسية كانت تقل 224 شخصا تحطمت في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي وسط سيناء، شمال شرقي مصر حيث قتل جميع ركابها.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "إمارة سيناء" في حينه مسؤولية التنظيم عن تفجيرها بعيد إقلاعها , فيما قالت لجنة تحقيق مصرية إن سبب سقوط الطائرة مازال غير معروف.