حملة عالمية لكفالة مرابطين بالمسجد الأقصى

بعض المرابطات بالمسجد الأقصى – الجزيرة

أطلق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حملة عالمية لدعم المرابطين في المسجد الأقصى ، ووجه الأمين العام للاتحاد الدكتور علي القرة داغي رسالة عاجلة إلى أعضاء الاتحاد حول العالم دعاهم فيها لتخصيص يوم الجمعة 25 ديسمبر/كانون الأول يوما تضامنيا مع المسجد الأقصى.

وتهدف الحملة إلى التعريف بما تقوم به سلطات الاحتلال من هدم لكافة معالم الأقصى الإسلامية تمهيدا لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.

وحث الاتحاد خطباء المساجد على تخصيص خطب الجمعة والدروس غدا عن دور المرابطين في المسجد الأقصى وأهمية دعمهم.

ودعا القرة داغي علماء المسلمين إلى التحرك عالميا والتفاعل مع الحملة، وحث على كفالة 12 ألف مرابط في الأقصى بمبلغ ستمئة دولار شهريا لكل منهم ليكون الرباط مهنتهم وشغلهم الشاغل في إعاقة مشاريع الاحتلال.

والمرابطون هم مصلون من الفلسطينيين والفلسطينيات يقومون بالمكوث في المسجد الأقصى حتى بعد أداء الصلوات بهدف حماية المسجد من أي محاولات من قبل المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى أو القيام بتغييرات فيه، وحظرت سلطات الاحتلال مؤخرا الرباط في الأقصى واعتبرته عملا خارجا على القانون.

كما دعا الاتحاد إلى التواصل مع الحكام والمنظمات الدولية والأهلية لدعم حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.

وحث على التواصل مع وسائل الإعلام في كل دولة لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين وفضح مخططات الاحتلال الرامية لتقسيم الأقصى وتهويده والاستيلاء عليه.