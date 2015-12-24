"بوابة السماء" الألمانية تتلقى آلاف الأمنيات من أطفال العالم

بابا نويل _ صورة تعبيرية

تلقت قرية "هيملبفورت" التي تعني بالعربية "بوابة السماء" الواقعة شمال العاصمة الألمانية برلين رغبات الأطفال وآمالهم الخاصة في أعياد الميلاد.

وحسب هيئة البريد الألماني "دويتشه بوست" فقد بلغ عدد رسائل الرغبات التي تلقاها "منزل بابا نويل" في القرية نحو 302 ألف رسالة من أطفال في معظم أرجاء العالم يأملون من بابا نويل أن يحقق لهم رغباتهم.

ودأبت هذه القرية على تسلم رغبات الأطفال في أعياد الميلاد منذ عام 1984 وذلك عندما بدأ العديد من الأطفال الألمان يبعثون الرسائل التي يعبرون فيها عن رغباتهم للقرية التي تحمل اسم "بوابة السماء" ظنا منهم أن قرية بهذا الاسم لابد أن تسكن فيها شخصية بابا نويل التي أصبحت رمزا لتنفيذ رغبات الأطفال في أعياد الميلاد. ومن بين رغبات الأطفال هذا العام قطارات لعبة ودمى وصنبور مياه تخرج منه شكولاتة.

ولكن العديد من الأطفال تمنوا أيضا أن يحضر لهم بابا نويل ثلوجا في أعياد الميلاد حيث يسود الاعتقاد لدى قاعدة عريضة من الأطفال والبالغين بأن أعياد الميلاد لابد أن تكون في أجواء شتوية يكسوها لون الثلوج حتى تكتمل فرحتها المعهودة ، وتلقت القرية نحو 30 ألف رغبة من خارج ألمانيا أكثرها من بولندا و تايوان.

وخصصت هيئة البريد الألماني سبعة من فروعها لتلقي رغبات أعياد الميلاد أكبرها بقرية "هيملبفورت" التي تعني بالعربية "بوابة السماء". وحققت هذه الخدمة رقما قياسيا عام 2014 عندما بلغ عدد رسائل الرغبات التي تلقتها بعد عشرين عاما من إنشائها 312 ألف رسالة.