البث الحي
منوعات

"بوابة السماء" الألمانية تتلقى آلاف الأمنيات من أطفال العالم

24/12/2015
  بابا نويل _ صورة تعبيرية

تلقت قرية "هيملبفورت" التي تعني بالعربية "بوابة السماء"  الواقعة شمال  العاصمة الألمانية برلين رغبات الأطفال وآمالهم الخاصة في أعياد الميلاد.

وحسب هيئة البريد الألماني "دويتشه بوست" فقد بلغ عدد رسائل الرغبات  التي تلقاها "منزل بابا نويل" في القرية نحو 302 ألف رسالة من أطفال في  معظم أرجاء العالم يأملون من بابا نويل أن يحقق لهم رغباتهم.

ودأبت هذه القرية على تسلم رغبات الأطفال في أعياد الميلاد منذ عام 1984  وذلك عندما بدأ العديد من الأطفال الألمان يبعثون الرسائل التي يعبرون  فيها عن رغباتهم للقرية التي تحمل اسم "بوابة السماء" ظنا منهم أن قرية  بهذا الاسم لابد أن تسكن فيها شخصية بابا نويل التي أصبحت رمزا لتنفيذ  رغبات الأطفال في أعياد الميلاد. ومن بين رغبات الأطفال هذا العام قطارات لعبة ودمى وصنبور مياه تخرج منه  شكولاتة.

ولكن العديد من الأطفال تمنوا أيضا أن يحضر لهم بابا نويل ثلوجا في  أعياد الميلاد حيث يسود الاعتقاد لدى قاعدة عريضة من الأطفال والبالغين  بأن أعياد الميلاد لابد أن تكون في أجواء شتوية يكسوها لون الثلوج حتى  تكتمل فرحتها المعهودة ، وتلقت القرية نحو 30 ألف رغبة من خارج ألمانيا أكثرها من بولندا و  تايوان.

وخصصت هيئة البريد الألماني سبعة من فروعها لتلقي رغبات أعياد الميلاد  أكبرها بقرية "هيملبفورت" التي تعني بالعربية "بوابة السماء". وحققت هذه الخدمة رقما قياسيا عام 2014 عندما بلغ عدد رسائل الرغبات  التي تلقتها بعد عشرين عاما من إنشائها 312 ألف رسالة.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)