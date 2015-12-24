بصحبة التمر.. أمير يسبح 7 ساعات من تركيا لليونان

السوري أمير مختار

بصحبة التمور.. تمكن الشاب السوري أمير مختار من السباحة لمدة 7 ساعات بعد أن وصل الى تركيا ومنها سباحة الى اليونان.

ولأنه لم يملك المال الكافي للمهربين، كرر هذا اللاجئ السوري رحلة 4 أشخاص سبقوه في فعل نفس الشيء، ووصلوا إلى اليونان سباحة.

فقد سبق أمير 4 شباب سبحوا من تركيا الى اليونان، في حوادث منفصلة وأوقات مختلفة، وكلهم وصلوا بنجاح.

وبحسب موقعي "UNILAD" و"NEWS USA UK" الإخباريين، اجتاز أمير مختار مسافة 8 كيلومترات من تركيا الى اليونان – جزيرة ساموس.

وبعد الوصول كان على أمير أن يمشي مسافة 7 ساعات للوصول الى المرفأ، وأمضى شهراً كاملاً على الطريق الى أن وصل إلى السويد، وهو المكان الذي طالما رغب باللجوء اليه.

أمير في سوريا

أوشك أمير على أن يفقد الأمل ويستسلم أثناء السباحة، فكان يظن في كل ثانية أن رحلته هذه نهايتها الموت، ولكن وبحسب قوله كان ينظر إلى المنحدرات الصخرية ويقول "هذا هو مستقبلي" وبالفعل وصل إلى هدفه.

الشاب السوري أمير جاء من دمشق بعد أن فقد منزل عائلته وتوفي صديقه المقرب، وهو سباح ماهر منذ أن كان عمره 5 سنوات، الأمر الذي ساعده على تخطي مصاعب البحر.

وكشف أمير أن ما ساعده ومنحه الطاقة هو التمر الذي حمله حول خصره، ليتمكن من مواصلة السباحة، ويعمل أمير مترجماً فورياً في السويد، وهو بانتظار استلام طلب اللجوء.