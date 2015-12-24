المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية

محافظ البنك المركزي المصري – طارق عامر

قال البنك المركزي المصري في بيان له صدر مساء الخميس إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس ( نصف نقطة مئوية) في اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وأوضح البيان أن البنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 و10.25 بالمئة على الترتيب.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أعلن في وقت سابق من (الخميس)، إن البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب ، غير أنه أحجم عن التعليق بخصوص مصدر هذه الدولارات.

وذكر عامر أن البنك المركزي استبعد 18 بنكا مؤقتا من عطاءات العملة الصعبة الدورية "دون توضيح السبب". ورداً على سؤال عما ورد في تقرير صدر أمس، عن أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال، قال عامر إن "هذا الكلام ليس دقيقاً".