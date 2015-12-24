الحكومة الإسرائيلية توافق على تصدير غاز طبيعي لمصر

حقل غاز إسرائيلي (أرشيف)

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت الأربعاء على تصدير غاز طبيعي بقيمة مليار شيكل لمصر. (الدولار الأمريكي= 3.891 شيكل).

وقالت الصحيفة إن وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتس" اتخذ القرار بعد التشاور مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال شتاينتس "بعد سنوات من النزاعات والتأخيرات، نبدأ في التحرك للأمام لكي تتبوأ إسرائيل مكانتها كقوة إقليمية في قطاع الغاز الطبيعي".

وأضاف "الموافقة على الصادرات الى مصر وفقا لقرار الحكومة، يبشر بتعاون في مجال الطاقة سوف يتطور في السنوات المقبلة مع دول المنطقة مثل مصر والأردن واليونان وتركيا ودول أوروبية بصفة عامة".

وتتعلق الموافقة على البيع بعقد وقع في شهر مارس/ آذار بين الشركات التي تشغل حقل "تمار" وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية، وهى اتحاد شركات يخدم مستهلكين غير حكوميين.

ويشمل العقد مع شركة دولفينوس بيع ما يصل إلى خمسة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة سبع سنوات مع تغيير الكمية السنوية على أساس الطلب.

وهذه هي المرة الثانية التي توافق فيها الحكومة الإسرائيلية على صادرات الغاز عقب الموافقة في شهر أبريل/ نيسان الماضي على صادرات لشركة أردنية.

يذكر أن إسرائيل لديها حقلين من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، وهما تمار الذي اكتشف في 2009 ويُقدر مخزونه من الغاز الطبيعي بحوالي 275 مليار متر مكعب، وحقل لياثان الذي اكتشف في عام 2010 وتقدر احتياطاته بنحو 18 تريليون قدم مكعب.