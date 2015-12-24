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البرلمان الأوكراني يقر حظراً تجارياً على روسيا

24/12/2015
 

أقر برلمان أوكرانيا (الخميس) قانوناً يمنح الحكومة الحق في فرض حظر تجاري على روسيا التي قالت الأسبوع الماضي إنها ستعلق العمل باتفاق منطقة التجارة الحرة مع أوكرانيا، اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويبدأ سريان القانون، الذي أيده 291 من جملة 420 نائبا بالبرلمان، فور التوقيع عليه من قبل الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو.

وتأتي هذه التطورات بعيد جولة فاشلة من المفاوضات بين موسكو وكييف وبروكسل، بشأن اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء الروسي، ديميتري مدفيديف، قد قال، الاثنين الماضي، إن بلاده ستوسع الحظر الذي فرضته على استيراد المنتجات الغذائية للدول الغربية ليشمل أوكرانيا، اعتبارا من مطلع شهر يناير/كانون الثاني موعد دخول اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وفرضت روسيا في أغسطس/آب 2014 حظرا على استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج، وذلك ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وتم توسيع هذه القائمة في أغسطس/آب الماضي، لتشمل ألبانيا والجبل الأسود وآيسلندا وليخنشتاين وأوكرانيا، إلا أن الحظر بحق هذه الأخيرة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تطبيقها القسم الاقتصادي من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل.

 

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