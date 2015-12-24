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إيطاليا: عفو جزئي عن متهمين بخطف "أبو عمر المصري"

24/12/2015

حسن مصطفى أسامة نصر (رويترز)

أصدرت إيطاليا عفوا جزئيا عن الرئيس السابق لمكتب المخابرات المركزية الأمريكية في ميلانو "روبرت سيلدون ليدي" الذي أدين لدوره في خطف "أبو عمر المصري" في إطار برنامج "التسليم الاستثنائي" الأمريكي.

وقال مكتب الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا إن الرئيس أصدر أيضا عفوا عن أمريكية أخرى مدانة في القضية هي بيتني ميديرو.

وكان ليدي وميديرو من بين 26 أمريكيا أدينوا بخطف رجل الدين المصري "حسن مصطفى أسامة نصر" المعروف باسم "أبو عمر المصري" من شارع في ميلانو عام 2003 ونقله للاستجواب في مصر.

وتعرض "أبو عمر" للتعذيب في سجون مباحث أمن الدولة بمصر، حتى أطلق سراحه عام 2007. وفي عام 2013 قضت محكمة في ميلانو بسجن أبو عمر لمدة 6 سنوات بتهمة الإرهاب.

ولم يسجن أي من الأمريكيين في إيطاليا قط ولم يمثل أي منهم أمام المحكمة خلال محاكمتهم؛ لكنهم يواجهون احتمال الاعتقال إذا سافروا إلى أوربا. وأثارت القضية توترا دبلوماسيا بين روما وواشنطن.

وقال مكتب ماتاريلا إنه تم إلغاء حكم السجن لست سنوات والصادر بحق ميديرو أصغر مسؤولة أمريكية تعتقل في القضية.

وأضاف البيان أن عقوبة السجن لمدة تسع سنوات والصادرة بحق روبرت سيلدون ليدي ستخفض إلى سبع سنوات. وهذه هي نفس المدة السجن التي حكم بها على جيفري كاستيلي الرئيس السابق لمكتب المخابرات المركزية الأمريكية في روما في نفس القضية. ولم يصدر عفو عن  أي شخص آخر في القضية.

وكانت بنما قد ألقت القبض على "روبرت سيلدون ليدي" في يوليو عام 2013، لكن تم الإفراج عنه لاحقا وسمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة.

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