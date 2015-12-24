أوغلو: تصريحات رئيس حزب الشعوب بشأن الطائرة الروسية "خيانة"

وصف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو تصريحات رئيس حزب الشعوب الديمقراطي بشأن إسقاط الطائرة الروسية بالـ"خيانة". داعيا المصوتين لصالح الحزب بالوقوف ضد الهجمات الروسية التي تستهدف التركمان.

وهاجم داود أوغلو، في كلمته خلال حفل توزيع جوائز إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعض الساسة الأتراك الذين ذهبوا للقاء بشار الأسد "الذي أصبح عدوا لتركيا بعد قتل شعبه" حسب قوله.

واتهم رئيس الوزراء التركي القوات الروسية باستهداف المدنيين في إدلب واللاذقية وغيرها من المدن السورية. كما هاجم ساسة أتراك ذهبوا لوزير الدفاع المصري (حينها) عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في مصر في يوليو/تموز 2013.