هاشتاج ارحل يا سيسي يتصدر تويتر

عبد الفتاح السيسي

تصدر هاشتاج #ارحل-يا-سيسي موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك ردا على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ذكري المولد النبوي الشريف و التي قال فيها إنه سيترك منصبه فورا لو طلب منه المصريون ذلك ،وإنه على استعداد للرحيل بدون الحاجة لثورة جديدة .

وبينما دشن انصار السيسي هاشتاج #بنحبك-يا-سيسي لمنافسة هاشتاج ارحل الى أن الاخير احتل موقع الصدارة بتويتر .

وكان عدد من الكتاب والصحفيين والمفكرين المعارضين للسيسي قد وصفوا خطابه بانه يمثل استدعاء جديدا لموقعة الجمل التي وقعت في 2 فبراير 2011 بعد خطاب "عاطفي " مشابه من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك .

وعلق عدد كبير من هذا الفريق المناهض للسيسي على خطابه بقولهم إن الجنرال بدا مهزوزا وضعيفا ومرتبكا وقلقا .

ومن بين التغريدات الواردة بهاشتاح ارحل يا سيسي تغريدة لشوشو متولي "ارحل يا بارد احل يعني امشي ولا مبتفهمشي "

وقالت دعاء ايمن ارحل_ياسيسي يااا سيسي ارحل ياااااااااااااااا سيسي #ميصحش_كده وارحل بقي يا فاشل ياللي مابتفهمشي

وقالت واحدة من مصر ارحل-يا-سيسي كفايه خراب يا وش البومه #في_ستين_داهية -يا-سيسي

في حين تباري فريق آخر من الكتاب والاعلاميين المحسوبين على النظام بالدفاع عن السيسي ،وقال حمدي رزق الكاتب الصحفي اللصيق بالسلطة في مقاله بصحيفة المصري اليوم خطاب الرئيس نبرة ألم، صعبان عليه إحساس أن البعض تخلى عن المهمة، سابوه يغرق فى مشاكل البلد، شيّلوه الشيلة ووضعوا أيديهم فى المية الساقعة، وبيشربوا حاجة ساقعة، آيس كريم فى ديسمبر!.

وقال المذيع عمرو أديب "يا ريس مينفعشي تمشي قبل ما تكمل مدتك بيوم واحد "

وقال المذيع أحمد موسى "الرئيس يحمل هم ال90 مليون وهو زاهد في السلطة "

وكانت مصر قد شهدت في الساعات الأخيرة بعض التغيرات التي تنذر بأن شيئا ما تحت الرماد ومنها الاعلان المفاجيء عن اقالة رئيس جهاز الامن الوطني وكبار مساعديه ونقلهم الي وظائف اخرى .

كما نشرت صحف عبرية خبرا عن الحكم بالاعدام على ثلاثة ضباط بالجيش المصري بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي .

ورأي متابعون أن هذه الأمور قد تكون مفسرة لحالة الارتباك والضعف التي بدا عليها السيسي في خطابه الاخير .