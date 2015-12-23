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نمي ذكاء طفلك بـ"الصلصال"

23/12/2015

قالت جهاد معتوق، مدرسة تربية فنية، إن الصلصال من أكثر اللعب التي يحبها الأطفال وذلك لسهولتها وقدرة الطفل على التعبيربها عما يدور بداخله، كما أن له دورا كبيرا في تنمية مهارات الطفل حيث يستخدم خياله مع الواقع لابتكار أشكال جديدة.

وأضافت خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" أن الصلصال يساعد على تنمية المهارات الاجتماعية والحركية للطفل، كما تكسبه الهدوء حينما يشعر بالإحباط أو الغضب.

واستضافت الحلقة الطالبين عبدالهادي الشهواني، بالصف الرابع الابتدائي، واميرة الشبراوي، بالصف السادس الابتدائي، وقد قاما بعمل عدة أشكال مبتكرة من الصلصال.

واستعرض البرنامج مـقـطـعاً مـن قـنـاة "ديـزنـي تويز" عبـر موقـع "يوتيوب" عـن طريقة صـنـاعـة الـصـلـصـال في الـمنزل باستخدام بلسم الشعر والنشاء، كما استعرض مـقـطـعاً مـصـوراً عـن كـيـفـيـة تـشـكـيـل الـصـلـصـال عـلـى شكـل حــذاء يــتــم تـداولــه من قـنـاة "آرت".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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