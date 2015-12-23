مصر المتعثرة في سداد واردات النفط تستورد من إسرائيل

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بقطاع الطاقة أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة.

وقالت مصادر مصرفية وتجارية إن الانخفاض في إيرادات البلاد – التي تعتمد على واردات البترول والغاز – من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط طائرة روسية تقل سياحا في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط المساعدات من الحلفاء الخليجيين.

وأضافت المصادر أن مصر طلبت من موردي النفط والغاز الطبيعي المسال تمديد آجال السداد إلى 90 يوما بعد التسليم في وقت سابق هذا الشهر بسبب أزمة العملة الصعبة.

وذكرت مصادر في سوق النفط أن مصر ألغت شراء ست شحنات من زيت الغاز (السولار) كان من المقرر في البداية تسليمها في أوائل يناير كانون الثاني.

وفي السياق نفسه ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت اليوم الأربعاء على تصدير غاز طبيعي بقيمة مليار شيكل لمصر. "الدولار الامريكي = 891ر3 شيكل".