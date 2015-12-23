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مصر المتعثرة في سداد واردات النفط تستورد من إسرائيل

23/12/2015

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بقطاع الطاقة أن  مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة.

وقالت مصادر مصرفية وتجارية إن الانخفاض في إيرادات البلاد – التي تعتمد على واردات البترول والغاز – من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط طائرة روسية تقل سياحا في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط المساعدات من الحلفاء الخليجيين.

وأضافت المصادر أن مصر طلبت من موردي النفط والغاز الطبيعي المسال تمديد آجال السداد إلى 90 يوما بعد التسليم في وقت سابق هذا الشهر بسبب أزمة العملة الصعبة.

وذكرت مصادر في سوق النفط أن مصر ألغت شراء ست شحنات من زيت الغاز (السولار) كان من المقرر في البداية تسليمها في أوائل يناير كانون الثاني.

 وفي السياق نفسه ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت  اليوم الأربعاء على  تصدير  غاز طبيعي بقيمة مليار شيكل  لمصر. "الدولار الامريكي  =    891ر3  شيكل". 

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