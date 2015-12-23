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في روما.. دليل للخدمات المجانية للمشردين

23/12/2015

دليل إيطالي للمشردين لتوضيخ الخدمات المجانية

صدر في روما دليل جديد ، لا يتضمن عناوين أفضل المطاعم ولا أبرز المعالم الأثرية بالمدينة.

الدليل لا  يتوافر بالمكتبات ، فهو  يستهدف إيضاح الخدمات المجانية التي تقدم للمشردين. 

ويشمل الدليل عناوين مراكز للخدمة الطبية و40 مركزا لتقديم الحساء و40 مركزا لتقديم الطعام و45 موقعا للنوم و17 مركزا للاغتسال وقص الشعر وتشذيب اللحية. 

الكتيب الصادر في 250 صفحة بحجم الجيب يحمل اسم "روما – أين تأكل وتنام وتغتسل" لكن اطلق عليه مجازا "دليل ميشلان للمعدمين"، وطرحت النسخة الجديدة من الدليل لجذب الانتباه إلى المشردين بمناسبة حلول عيد الميلاد. 

وتقدر المؤسسة التي توزع الدليل – وهي مؤسسة سانت ايجيديو الكاثوليكية الخيرية – عدد المشردين في روما بنحو 8000 شخص معظمهم من الأجانب لكن بينهم عددا متزايدا من الإيطاليين، ينام منهم نحو 2500 في العراء وآلاف آخرون في مآوي غير ثابتة مثل المباني المهجورة. 

وارتفع عدد مراكز الاغتسال في السنوات القليلة الماضية في روما بعد أن أبلغ المشردون بأنفسهم القائمين على الجمعيات الخيرية ان هذا هو أكثر ما ينقصهم. وأمر البابا فرنسيس بفتح مراكز اغتسال للمشردين عند ساحة القديس بطرس هذا العام. 

ويشمل الدليل -وهذه هي نسخته السادسة والعشرون- خرائط مقاومة للماء عليها رسوم بسيطة مثل شطيرة للإشارة لمراكز الطعام وخطوط النقل العام للوصول إليها. 

وتعتزم سانت إيجيديو -التي رشحت لجائزة نوبل للسلام لجهودها في حل النزاعات وبرامج مكافحة الإيدز في افريقيا- توزيع 13000 نسخة مباشرة للمشردين والمتطوعين الذين يساعدونها ، ويتعافى الاقتصاد الايطالي لكن ببطء بعد ثلاث سنوات من الركود ولا تزال معدلات البطالة قريبة من ذروتها القياسية مع عدم تحقق نمو حقيقي في الوظائف هذا العام بين الفئة العمرية دون الخامسة والثلاثين عاما. 

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