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في النمسا: العمل في عطلة عيد الميلاد عقابا لإذاعة أغنية

23/12/2015

أعياد الميلاد في النمسا – أرشيف

عاقبت محطة إذاعية نمساوية أحد عامليها بالعمل في عيد الميلاد وليلة رأس السنة، بعد قيامه بإغلاق باب الأستديو على نفسه وأذاع أغنية "لاست كريسماس" الشهيرة من حقبة الثمانينات لفريق (وام) البريطاني 24 مرة على التوالي. 

و لم يتوقف الرجل عن تكرار الأغنية إلا بعدما اتصلت به ابنته في الاستديو وتوسلت إليه الكف عن ذلك لأن الأغنية "أغضبت" الجميع. 

وقال تيم بودنر رئيس البرمجة في محطة (أنتن كيرنتن) باقليم كارينثيا بالنمسا (الأربعاء) إن الرجل (27 عاما) أحكم غلق الاستديو بعصا خشبية من أجل تنفيذ خطته. 

وقال بودنر إن الأمر كان مضحكا بشكل عام لكنه في نهاية الأمر مخالفة ، يجب أن تكون لها عواقب.

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