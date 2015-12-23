فيديو .. مغربية وسنغالي يفوزان بجائزة "يانصيب إسبانيا"‎

فاز شابان سنغالي، ومغربية، الثلاثاء، بالجائزة الكبرى في مسابقة "اليانصيب" الإسبانية.

وبحسب وكالة الأناضول فإن تذكرة "يانصيب" التي يحملها شاب سنغالي، وفتاة مغربية، فازت بالجائزة الكبرى، والتي تبلغ قيمتها 400 ألف يورو لكل منهما.

ويقيم الشابان اللذان حصلا على جائزة "الغوردو"، وهي أكبر جوائز "يانصيب"، في بلدة "روكيتاس ديل مار" بمحافظة "ألميريا"، جنوبي إسبانيا.

ومسابقة "يانصيب"، تقليد إسبانى سنوي، يعود إلى عام 1812، ويحظى بشعبية كبيرة، حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى نحو 30 مليون مشارك.

ولا يشترط للمشاركين في هذه المسابقة، أن يكونوا مقيمين داخل إسبانيا، فآلاف التذاكر تباع خارج البلاد، خاصة في القارة الأمريكية.

وتصل قيمة الجوائز في "يانصيب" إسبانيا، إلى 2 مليار و240 مليون يورو. وتتيح المسابقة لأفراد العائلة، وزملاء العمل شراء تذاكر "يانصيب" تحمل ذات الرقم (إلى حدود عشرة تذاكر).

و"يانصيب"، هي مسابقة منتشرة في عدد من دول العالم، يشتري خلالها الناس تذاكر مرقمة من بائعين معتمدين، أو من آلات بيع التذاكر، لكسب مبالغ كبيرة من المال، ويتم تحديد الأرقام الفائزة في سحب عام يتم بطريقة عشوائية.