فيديو.. فنانون ودعوا العالم في 2015

في عام ألفين وخمسة عشر ودع العالم مشاهير في عالم الفن من بينهم ليونارد نيموي الذي لعب دور سبوك في فيلم "ستار تريك" والممثل البريطاني المخضرم السير كريستوفر لي عن عمر 93 عاما والمغني الأسطوري الأمريكي بيرسي سليدج عن 74 عاما وبوبي كريستينا براون، ابنة المغنية الراحلة ويتني هيوستن، عن عمر يناهز 22 عاما.

في الأول من يناير 2015، توفيت الممثلة الأمريكية دونا دوغلاس عن عمر ناهز 81 عاماً، وقد فارقت الحياة داخل منزلها واشتهرت النجمة الراحلة من خلال مسلسل The Beverly Hillbillies الذي شاركت في مواسمه الـ 9، كما ظهرت طوال مسيرتها في العديد من الأعمال الأخرى.

في الحادي عشر من يناير 2015 توفيت الممثلة السويدية انيتا إيكبرغ، البطلة في الفيلم الإيطالي الشهير (لا دولتشي فيتا) "الحياة حلوة"، عن 83 عاما.

في السابع والعشرين من فبراير توفي ليونارد نيموي الذي لعب دور سبوك في فيلم "ستار تريك" عن عمر 83 عاما بعد معاناة مع المرض.

أيضا في فبراير توفت الممثلة المكسيكية لورينا روخاس بعد كفاح طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 44 عاما، وشاركت روخاس في نحو 12 مسلسلا مكسيكيا من المسلسلات الطويلة.

وفي السادس عشر من فبراير 2015 توفيت في نيويورك عن عمر 68 عاما المغنية ومؤلفة الأغاني ليزلي جور التي حققت الشهرة وهي فتاة في نيوجيرزي بأغنية (إيتس ماي بارتي) التي انتشرت في الستينات وشاركت في تأليف أغنية فيلم (فيمFame) عام 1980.

وفي العاشر من مارس أذار 2015 توفي المخرج الأمريكي ريتشارد جلاتزر (63 عاما) بعد أن حارب بشجاعة الآثار المدمرة الناجمة عن مرض التصلب العضلي الجانبي وكان قد شارك في كتابة وإخراج فيلم "مازالت أليس" بطولة جوليان مور والتي حصلت عن دورها فيه على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة.

في الرابع عشر من أبريل نيسان 2015 توفي المغني الأمريكي بيرسي سليدج بولاية لويزيانا عن عمر ناهز 73 سنة، وكان بيرسي سليدج يصارع مرض السرطان وانطلقت مسيرته الموسيقية في ستينيات القرن الماضي بمجموعة من الأعمال الفنية.

في السادس من مايو أيار 2015 توفي عن عمر ناهز الواحد والسبعين عاما المغني البريطاني ايرول بران بعد صراع مع المرض، في أرشيف بران العديد من الأغنيات التي حققت شهرة واسعة منها أغنية الحب هو الحياة والتي تربعت على عرش البورصات الغنائية لفترات طويلة.

في السابع من يونيو / حزيران الماضي توفي الممثل البريطاني السير "كريستوفر لي" عن عمر ناهز الـ 93 عاما، بعد أن دخل المستشفى بسبب مشاكل في التنفس والقلب، واشتهر الممثل المخضرم لاشتراكه في مجموعة متنوعة من الأفلام، من "دراكولا" إلى ثلاثية "مملكة الخواتم".

وفي الرابع من شهر ديسمبر الحالي توفي الممثل الأمريكي روبرت لوجيا عن عمر 85 عاما ولعب لوجيا أدوار تاجر مخدرات ورجل عصابات ورقص مع توم هانكس في فيلم «بيج».