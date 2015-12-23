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فيديو: روسيا تنتقد تقريرا يتهمها بارتكاب جرائم حرب في سوريا

23/12/2015

وصفت وزارة الدفاع الروسية (الأربعاء) تقريرا لمنظمة العفو الدولية بأنه منحاز ويحتوي على ادعاءات لا أساس لها بعد أن جاء فيه أن الحملة الجوية الروسية في سوريا ربما تصل إلى حد تصنيفها على أنها جريمة حرب بسبب عدد المدنيين الذين قتلوا في الضربات. 

وقال المتحدث باسم الوزارة ايجور كوناشينكوف في مؤتمر صحفي إن الوزارة درست التقرير الذي يحتوي على ما وصفه بـ"عبارات مبتذلة" و"معلومات مغلوطة" ، ورفض أيضا اتهامات منظمات حقوقية بأن روسيا تستخدم القنابل العنقودية في سوريا.

وكانت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا قالت فيه إن  الهجمات الروسية على سوريا تضاهي جرائم الحرب، وركزت المنظمة على ست هجمات روسية استهدفت المدن السورية حمص و إدلب وحلب قتل خلالها نحو 200 مدني.

وأضاف التقرير أن الهجمات الروسية تسببت في مقتل مئات المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بمناطق سكنية، وذكرت المنظمة الثلاثاء في لندن أن هذه الغارات أصابت مسجدا وسوقا ومؤسسة صحية. 

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