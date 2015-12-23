فقط في الصين.. زجاجات "هواء" للبيع !

قام صاحب مطعم في مدينة زهانغا غانغ في غرب الصين بشراء العديد من الفلاتر للهواء، مهمتها فقط تنقية الهواء الملوث من جميع الشوائب، وفقاً لموقع Quartz.

وقد استغل الرجل نسبة التلوث المرتفعة جداً في الصين من أجل جذب زبائنه وفرض عليهم دفع مبلغ من المال من أجل الحصول على الهواء النقي داخل مطعمه.

وعلى الرغم من أن المبلغ المالي الذي اشترطه على زبائنه لم يكن مرتفعا حيث كان 15 سنتاً فقط للشخص الواحد.

إلا أن السلطات الصينية تدخلت من أجل منع صاحب المطعم من فرض هذه الرسوم على الزبائن، لأنه ليس من المنطقي المتاجرة بالهواء.

مينيو المطعم الصيني (Quartz)

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قامت شركة " Vitality Air" الكندية ببيع عبوات من الأوكسيجين والهواء النّظيف إلى الصين حيث تفاقمت مشكلة تلوث الهواء بنسبة 80%، وتراوح سعر الزجاجة الواحدة بين 10 و20 دولارا .

وبالرغم من اعتقاد البعض انّ الأمر ليس إلا مزحة تؤكد الشركة اعتزامها الاستمرار في بيع هذه العبوات.

وبلغ تلوث الهواء في العاصمة الصينية بكين مستويات خطيرة، لكن القضاء على المشكلة لن يكون مباشرا أو جذريا، لتواجد عدد ضخم من المصانع في هذا البلد، في الوقت الذي يطالب فيه الصينيون بأن يتم تحسين جودة الحياة في الأهمية على النمو الاقتصادي.

ففي الشهر الجاري، تجاوزت نسبة تلوث الهواء المستويات التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية خطيرة، فاكتظت المستشفيات بشباب ومسنين يعانون من مشاكل في التنفس، كما طالبت السلطات الناس بعدم الخروج إلى شوارع العاصمة، التي أصبحت هادئة على غير المعتاد.