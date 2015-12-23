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فصل 3 أطباء يبيعون "رُضَّع" سوريين في بيروت

23/12/2015
 

فصلت نقابة الأطباء في سوريا 3 أطباء لتورطهم في بيع اطفال حديثي الولادة في لبنان، بحسب ما أعلن نقيب الأطباء عبد القادر حسن.

وقال حسن لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الثلاثاء، إنه تم شطب ثلاثة اطباء من قيود النقابة في دمشق ومنعوا من ممارسة الطب بعد التحقق من تورطهم في بيع اطفال حديثي الولادة في لبنان”،

وأضاف أن الأطباء –بدون ذكر أسماء- هم "طبيب نسائي وطبيب اطفال وطبيب عام"، وأوضح أن الأطباء المفصولين كانوا يتعاملون مع أطباء لبنانيين لتوليد نساء حوامل في لبنان بغرض بيع الأطفال الحديثي الولادة في لبنان لقاء مبالغ مالية كبيرة.

وكان نقيب الأطباء قد أعرب في تقرير نشرته صحيفة الوطن السورية عن تخوفه من انتشار ظاهرة بيع الاطفال حديثي الولادة في المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام لعدم وجود الرقابة الحقيقية على أعمالهم.

وأوضح في الوقت ذاته أن مثل هذه الحالات قليلة في المناطق التي تسيطر عليها الدولة إلا أن هذا لا يعني عدم وقوعها في بعض الأحيان.

وبحسب مصادر طبية، انخفضت نسبة الولادات في سوريا بنسبة 60% منذ بدء النزاع قبل نحو 5 سنوات جراء الهجرة وعزوف الشباب عن الزواج في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

 

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