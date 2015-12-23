فرنسا تسقط جنسيتها عن المدانين بالإرهاب

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

قررت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء على إجراء تعديل دستوري يسمح بإسقاط الجنسية عن حاملي الجنسية المزدوجة من الأشخاص الذين أدينوا بالإرهاب، كجزء من الإجراءات التي تسمح بها حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب هجمات باريس

وألمح مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي إلى احتمال مد العمل بحالة الطوارئ بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر الحالية.

و قال إن 1000 شخص غادروا فرنسا للالتحاق ب "المتطرفين" في سوريا والعراق، قتل منهم نحو 148 شخصا ،وعاد منهم الي فرنسا مرة اخري 250 شخصا .

وأدى مشروع التعديل الدستوري لإسقاط الجنسية عن المدانين بأعمال إرهابية إلى خلافات داخل الحكومة الاشتراكية. لكن مجلس الوزراء وافق الأربعاء في نهاية المطاف على التعديلات المقترحة.

ويقدر عدد من يحملون جنسية مزدوجة في فرنسا بنحو 3.5 ملايين شخص

وكان 130 شخصا قد قتلوا في الهجمات، التي نفذها متطرفون فرنسيون وبلجيكيون تابعون لتنظيم "الدولة الإسلامية في قلب العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي .