فرنسا: انتحار "صالحي" المتهم بمحاولة تفجير مصنع الكيماويات

ياسين صالحي خلال عملية القبض عليه – أرشيف

قالت السلطات الفرنسية إن ياسين صالحي المتهم بذبح رئيسه في العمل ومحاولة تفجير مصنع للكيماويات في منطقة إيزير شرق فرنسا قد أقدم على الانتحار شنقا في زنزانته.

كان القضاء قد وجه إلى صالحي تهم ارتكاب جريمة قتل وعلاقتة بتنظيم إرهابي وخطف وتدمير ممتلكات إثر قيامه بذبح مديره في العمل وتعليق رأسه على سياج وأرسل صور الرأس المقطوعة إلى جهادي فرنسي في سوريا طالبا منه تسليمها إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

من جانبها قالت ادارة سجن فلوري ميروجيس جنوبي باريس إن صالحي (35 عاما) كان مسجونا في زنزانة انفرادية، ولكن لم تبد عليه أي مؤشرات على أنه قد يقدم على الانتحار.

وبحسب مصدر مطلع على التحقيق فإن صالحي انتحر شنقا بواسطة أغطية سريره التي لفها على شكل حبل ربطه على قضبان الزنزانة وتدلى منه، ما أدي لوفاته.