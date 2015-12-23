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فالس: التهديدات الإرهابية قائمة وإجراءات جديدة للمواجهة

23/12/2015

قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، إن الـتـهـديـدات الإرهابيـة التـي تستهدف فـرنـسـا مـازالـت قـائـمـة و"نسعى لاحتوائها".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي (الأربعاء) حول التعديلات الدستورية المحتملة عقب هجمات باريس الأخيرة، أن الإجراءات الجديدة ستمكن الشرطة الفرنسية من التحرك بمرونة أكبر في حال وجود خطر.

وأوضح "فالس" أن قرار تمديد حالة الطوارئ سيُراجع من قبل البرلمان بعد 3 أشهر، وأن الحكومة تقترح إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية في حال إدانتهم.

وأكد على ضرورة تعديل الدستور من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن التعديلات المقترحة جاءت نتيجة ظروف خاصة بعد هجمات باريس.

من جهتها قالت، كريستيان توبيرا، وزيرة العدل الفرنسية، إن هناك عـدداً مـن الإجـراءات تهدف إلـى مـحـاربـة الإرهاب والجريمة المنظمة في البلاد.

وتابعت: "نريـد منـح القضاة والمحققيـن مزيداً من الوسائـل للقيام بعملهـم فـي ظـل ظروف صعبـة".

  

المصدر : الجزيرة مباشر
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