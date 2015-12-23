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صحيفة: غوغل تطلق تطبيقا جديدا للتراسل عبر الهواتف الذكية

23/12/2015

صحيفة: جوجل تطلق تطبيقا جديدا للتراسل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال " أن وحدة "غوغل" التابعة لشركة ألفابت تعمل على وضع تطبيق جديد للتراسل عبر الهواتف بهدف تحسين فرص المنافسة أمام الخدمات المماثلة الأخرى مثل تلك التي تقدمها "فيسبوك". 

وذكرت الصحيفة نقلا عن شخصيات مطلعة على الأمر أن الخدمة الجديدة ستعتمد قدرات الذكاء الصناعي للمعرفة والمدمجة داخل برامج المحادثة أو برمجيات تجيب على الأسئلة داخل تطبيق التراسل. 

ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين كتابة رسائل نصية للأصدقاء أو الدردشة معهم مع البحث عبر الإنترنت والمصادر الأخرى عن معلومات للاجابة على أي سؤال. 

ومن بين أشهر تطبيقات التراسل (واتساب) و(ماسنجر) التابعان لفيسبوك و(وي تشات) من شركة تينسنت هولدينجز فيما تملك جوجل خدمة تحمل اسم (هانج اوتس). 

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