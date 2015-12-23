شاهد: معرض دائم للآثار بمطار رفيق الحريري

37 قطعة أثرية من التاريخ الثري للبنان وجدت مأوى جديدا لها.. مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

هذه القطع جزء من معرض جديد دائم يُقصد منه أن يعكس تاريخ لبنان وتنوعه أمام الأجانب والمواطنين اللبنانيين على حد سواء.

شارك في حفل افتتاح المعرض كل من وزير الثقافة اللبناني ريمون عريجي ووزير الأشغال العامة غازي العريضي.

تتضمن الآثار الموزعة على صالتي الوصول والسفر قطعا من الحجمين الكبير والصغير تم اكتشافها في مواقع عدة في لبنان وتعود إلى عصور مختلفة ووقع الاختيار على منحوتات لحيوانات منها أسدان عثر عليهما في مدينة بيروت ويعودان إلى العهد الروماني بالإضافة إلى نقشين منحوتين لرؤوس ثيران وأكاليل زهر ونجميات (زهور ونباتات) من مدينة صور.

ويتضمن المعرض الدائم الأول 31 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف الوطني.

ويرجع تاريخ بعض القطع المعروضة الى عام 2000 قبل الميلاد بينما يعود تاريخ بعضها الآخر للعهد العثماني.

وبالإضافة إلى استعادة تاريخ لبنان القديم يشمل المعرض إيماءة للتاريخ الحديث تتمثل في 17 شاشة كبيرة ومتوسطة الحجم معلقة في أماكن متفرقة بالمطار تعرض بشكل متواصل صور 200 شخصية تمثل الثقافة والأدب والفن والإعلام في لبنان.