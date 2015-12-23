شاهد: تدريب الفائزات بمقاعد مجلس النواب المصري

نظم المجلس القومي للمرأة في مصر سلسلة دورات لمساعدة عضوات انتخبن حديثا في مجلس النواب المصري كي يصبحن نائبات فاعلات بالبرلمان يؤدين دورهن على خير وجه.

الدورات تُنظم في إطار "البرنامج التدريبي .. نائبات مصر 2015 " الذي يهدف إلى إعداد البرلمانيات لحل المشكلات التي قد تواجههن ومعالجة القضايا التي من المتوقع أن تُطرح أمامهن.

بالإضافة لذلك قُدمت للنائبات دورات تمهيدية في القوانين والتشريعات ومعلومات فيما يتعلق بميزانية الدولة وتخصيص الأموال لمشروعات مختلفة.

وأُجريت الانتخابات البرلمانية المصرية في شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أوائل ديسمبر كانون الأول أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت نحو 28 في المئة.

وطالما تعرضت مصر للانتقاد بسبب ضعف تمثيل المرأة في البرلمان.

وفازت في الانتخابات البرلمانية 87 امرأة وعلى الرغم من قلة عددهن مقارنة بعدد النواب الرجال فان البرلمانية رانيا السادات قالت إنها تعمل على تشكيل كتلة للمرأة في مجلس النواب القادم لتفعيل وتعزيز دور المرأة في المجلس.

وسيضم مجلس النواب المصري الجديد 568 عضوا بينهم 448 من الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي و120 نائبا منتخبا بنظام القائمة.