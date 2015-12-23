ذئب يخترق الحواجز الأمنية بأحد المطارات الأمريكية

ذئب بري يظهر في احد مطارات أمريكا

قال مسؤولون محليون إن ذئبا بريا ظهر في منطقة استلام الحقائب بأحد مطارات ولاية ساوث كارولاينا بالولايات المتحدة الامريكية يوم الثلاثاء لكن تم الإمساك به عند نقطة تفتيش أمنية قبل وصوله إلى صالات المسافرين.

وقال كيرك لوفيل مساعد مدير المطارات في المنشأة الواقعة بمدينة ميرتل بيتش حيث تم رصد الذئب لأول مرة نحو الساعة 10 صباحا إن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد أو تأجيل أي رحلات

وقال لوفيل إن الهيئة البيطرية في مقاطعة هوري أبعدت الذئب البري عن مطار ميرتل بيتش الدولي.

وأضاف لوفيل إن الأمر انتهى بمحاصرة الحيوان بالقرب من نقطة تفتيش إدارة سلامة النقل

وكان أول من لاحظ وجود الذئب أحد العاملين بالمطار وطارده لكن دون جدوى قبل استدعاء مسؤولي الهيئة البيطرية للتعامل مع الموقف

وذكرت صحيفة (ذا صن) التي تصدر في ميرتل بيتش أن الذئب نفذ فيه قتل الرحمة إذ تعتبره مقاطعة هوري حيوانا مزعجا وتقضي السياسة المتبعة بقتل أي حيوان يعثر عليه من هذه الفصيلة.