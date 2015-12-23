تغريدة الأسواني تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

تويتة عن الهجرة – تم نشرها على حساب الأسواني على تويتر

أثارت تغريدة للكاتب والروائي المصري علاء الأسواني العديد من ردود الأفعال على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر ، حيث أشار فيها إلى ما تداولته بعض الصحف المصرية عن تقدمه بأوراقه للهجرة إلى أمريكا، قائلا إنه يتمنى فعلا الهجرة لأي بلد بعيدا عن الصحفيين التابعين للأجهزة الأمنية -على حد قوله .

وقال الأسواني في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نشر بعض الصحفيين من عملاء الأمن أننى سأهاجر إلى أمريكا وأقول لهم إنني سأهاجر إلى جزر القمر أو أى بلد بعيد هربا من أشكالكم الكئيبة..

أتمنى فعلا".

وقال وكيل وزارة الثقافة الأسبق دكتور حسام نصار عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "الفرق بيني وبينك إن أنا لو علقولي المشانق وقالولي تسيب مصر ولاّ تتشنق، أقول لهم أتشنق في بلدي ولا إني اسيبها.. الوطنية فعل مش هجرة".

فيما علقت الدكتورة مروة كامل الخبيرة بالشئون الدولية عبر صفحتها: "وهو يعرف الوطنية منين.. الوطنية مش كلام ولا تويتة.. اللي عايز يهاجر بالسلامة.. مطارات البلد مفيش أكتر منها.. يلا خليها تنضف".

وعلى مستوى المواطن العادي قال المواطن محمود عواد في حسابه على الفيسبوك " بعد البرادعي واللي عمله .. ما بقاش فيه حاجة تفاجئنا … خلااااص "

فيما ردت نادية حليم في تغريدة لها على تويتر قائلة " غريبة .. الناس زعلانه ليه من علاء الأسواني لما يقول انه عاوز يهاجر … القرار قراره .. ومحدش هيتأثر بقرار حد "