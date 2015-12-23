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تحدث كل 70 مليون حالة.. إيطالية تلد توأمين متشابهين

23/12/2015

الزوج وزوجته وأطفالهم الأربعة

في أول حالة من نوعها في إيطاليا، وربما في أوروبا، وضعت سيدة إيطالية اثنين من التوائم المتطابقة. 

وخرج التوائم الأربعة المتماثلون – وهي حالة نادرة الحدوث بمعدل واحدة بين كل 70 مليون حالة حمل وهم صبيان وبنتان – إلى الحياة مؤخرا في مستشفى "جاسليني" للأطفال في مدينة "جنوه" الإيطالية بعملية ولادة قيصرية في الأسبوع 31 من الحمل قبل 6 أسابيع من إتمام فترة الحمل الكاملة، وبالرغم من نقص وزن التوائم الأربعة إلا أنهم في حالة صحية جيدة.

ونقلت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية عن داريو بالاديني مدير قسم طب الأجنة والجراحة بالمستشفى قوله إنه "للمرة الأولي في إيطاليا وأوروبا، حسب علمنا، يولد 2 من التوائم المتطابقة في عملية ولادة واحدة"، مضيفا أن "هناك حالات أخرى، ولكن في أمريكا، أنها حالة نادرة للغاية". 

ورزقت ماري انطوانيتا وزوجها أندريا، من جزيرة صقلية جنوب إيطاليا، بالتوائم من خلال التخصيب في المختبر في إحدى المستشفيات بمدينة "قطانية" ثاني كبرى مدن صقلية. 

وقرر الزوجان المضي قدما في اتمام عملية الحمل على الرغم من اطلاعهما على مدى خطورة الحمل، بل ونصحهما الأطباء بإجهاض اثنين من التوائم. 

وجاء هؤلاء التوائم الأربعة بعد قرابة عام من ولادة سيدة من ولاية "يوتا" الأمريكية لاثنين من التوائم المتماثلة وهم أربع بنات. وفي عام 2013 ولدت سيدة من تكساس أربعة توائم متطابقة، وجميعهم ذكور. 

وأشار موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي بأنه على الرغم من أن هناك بضع حالات أخرى من هذه النوعية من التوائم وأيضا في أمريكا، إلا أنها نادرة الحدوث حيث تقع بمعدل واحدة بين كل 70 مليون حالة حمل.

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