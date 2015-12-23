انتشال صيني حيا بعد 67 ساعة من دفنه جراء انهيار أرضي

انهيار أرضي في الصين (الفرنسية)

ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم الأربعاء أنه تم انتشال شاب حيا من الطين بعد 67 ساعة مرت على دفنه جراء انهيار أرضي جنوب البلاد.

ونقل الشاب 19/ عاما/ الذي وصفت حالته بالمستقرة، إلى المستشفى، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وذكرت (شينخوا) أن الرجل بحالة جيدة لكن قدميه سحقتا، وأنه أخبر الجنود الذين أنقذوه أنه يوجد شخص حي بالقرب منه.

وقالت شينخوا بعد ذلك إنه تم انتشال جثة أخرى على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك الجثة تعود للشخص الذي أشار إليه الرجل.

ويحاول نحو ثلاثة آلاف شخص من رجال الإنقاذ الوصول إلى عشرات المفقودين منذ وقوع الانهيار الأرضي في مدينة شنتشن جنوبي الصين.

وانهار مستودع لتفريغ القمامة في محجر مهجور الأحد الماضي، مما تسبب في سقوط كمية هائلة من مخلفات البناء والطين الأحمر.

وقالت الحكومة إن أكثر من 70 جثة انتشلت في أحدث كارثة صناعية تشهدها الصين على الرغم من أن الرقم يجري تعديله بالخفض بشكل مستمر حيث تجري السلطات اتصالات مع الأشخاص الذي كان من المعتقد أنهم تحت الانقاض.

وذكرت وزارة الأراضي والمواد الطبيعية أن المستودع البالغ طوله 90 مترا في قرية هونجاو قد تكدس بشكل كبير للغاية.

وهذه هي ثاني أضخم كارثة ناتجة عن أخطاء بشرية في الصين في أربعة أشهر. وقتل ما لا يقل عن 160 شخصا في انفجارات ضخمة لمواد كيميائية في مدينة تيانجين الساحلية في أغسطس آب.

ومع تنامي المخاوف حيال معايير السلامة الصناعية الصينية وغياب الرقابة أمر رئيس الوزراء لي كه تشيانغ بإجراء تحقيق في غضون ساعات من الانهيار الأرضي في شنتشن وهي مدينة تشهد نموا سريعا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكجزء من التحقيق الذي تجريه السلطات في تلك المأساة، ألقت الشرطة القبض على نائب رئيس شركة شنتشن يشيانغلونغ للاستثمار والتنمية التي تملك وتشغل وتدير المستودع.