العفو الدولية: ضربات روسيا في سوريا ترقى إلى جرائم حرب

العفو الدولية تتهم الطيران الروسي بقتل مئات المدنيين في سوريا

وصفت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء الضربات الجوية التي يشنها الطيران الروسي فوق الأراضي السورية بأنها قد ترقي إلى "جرائم حرب "

واتهم التقرير روسيا بقتل "مئات المدنيين" السوريين والتسبب "بدمار هائل" في مناطق سكنية تعرضت لتلك الضربات .

وأفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا، بأنها وثقت "أدلة تشير إلى استخدام روسيا للذخائر العنقودية المحظورة دوليا والقنابل غير الموجهة في مناطق سكنية مكتظة".

وتتطرق المنظمة في تقريرها إلى ست هجمات وقعت في محافظات حمص وإدلب وحلب في الفترة الممتدة بين سبتمبر ونوفمبر، مشيرة إلى أنها تسببت في"مقتل ما لا يقل عن 200 مدني ونحو 12 مقاتلا".

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "يبدو أن بعض الضربات الجوية الروسية قد أصابت مدنيين أو أهدافا مدنية بشكل مباشر (…) وحتى مرافق طبية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين".

وأضاف "مثل هذه الضربات ربما تصل إلى حد جرائم الحرب" مشددا على أنه "من المهم للغاية أن يتم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الانتهاكات المشتبه بها".

وبحسب التقرير، "لم تكن هناك أي أهداف عسكرية أو مقاتلين في المحيط المباشر للمناطق التي ضربت، وهذا يشير إلى أن الهجمات ربما تكون قد شكلت انتهاكا للقانون الدولي الإنساني

ويوثق التقرير في إحدى الهجمات إطلاق ثلاثة صواريخ على سوق مزدحم في وسط مدينة أريحا في محافظة إدلب، ما تسبب بمقتل 49 مدنيا. ونقل عن شهود وصفهم "كيف تحول سوق الأحد الذي يعج بالحركة إلى مسرح لمذبحة في ثوان".

ويشير التقرير إلى مقتل "46 مدنيا، بينهم 32 طفلا و11 امرأة، ممن كانوا يلتمسون ملجأ في طابق التسوية لمبنى سكني طلبا للسلامة في 15 أكتوبر الماضي في الغنطو بمحافظة حمص".

وتنفي موسكو التقارير عن مقتل مدنيين جراء ضرباتها الجوية التي تطال محافظات سورية عدة، في إطار مساندتها الجيش السوري في عملياته البرية ضد الفصائل المقاتلة والإسلامية والجهاديين

وتشن موسكو حملة جوية في سوريا مساندة لقوات نظام بشار الأسد منذ 30 سبتمبر الماضي، وتدعي أنها تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية و"مجموعات " أخرى تصفها بالإرهابية . وتتهمها دول الغرب وفصائل مقاتلة باستهداف المجموعات "المعتدلة" أكثر من تركيزها على الجهاديين ومواقع تنظيم الدولة .