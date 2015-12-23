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التعاون الإسلامي ترحب باعتراف البرلمان اليوناني بدولة فلسطين

23/12/2015

 

البرلمان اليوناني خلال التصويت على الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني البرلمان اليوناني قرارا بالإجماع لصالح الاعتراف بدولة فلسطين ، وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم، إلى أن هذه الخطوة المهمة تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها تجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني، عن أمله أن تقوم الحكومة اليونانية بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يسهم في دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 

ودعا مدني كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين دعما لرؤية حل الدولتين. 

كان البرلمان اليوناني قد صوت أمس بالإجماع لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس.

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