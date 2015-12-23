اختيار المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017

المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017

قرر مؤتمر وزراء السياحة في الدول الأعضاء بمنظمة "التعاون الإسلامي" في ختام أعماله، اليوم الأربعاء، في العاصمة النيجرية، نيامي اختيار "المدينة المنورة" بالسعودية، عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2017، ومدينة "تبريز" الإيرانية لعام 2018.

وبحسب بيان نشرته وكالة أنباء الاناضول فإن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني أكد في ختام المؤتمر، الذي عقد ما بين 21 – 23 ديسمبر الجاري أن المؤتمر قرر اعتماد اختيار المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2017، ومدينة تبريز الإيرانية لعام 2018″.

وكانت المنظمة الإسلامية، قد اختارت في العام الماضي مدينة "كونيا"، التركية عاصمة للسياحة الإسلامية للعام 2016.

وأضاف مدني في البيان أن "قطاع السياحة يوفر وظيفة واحدة من بين كل 11 وظيفة على المستوى العالمي"، مشيرا إلى أن بلدان "منظمة التعاون"، استضافت نحو 147 مليون سائح في 2013، مقارنة بـ 156 مليون سائح في 2009، وسجلت عوائد السياحة زيادة ملموسة بلغت نحو (20 مليار دولار أمريكي.

وطالب جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات المعنية بتعزيز السياحة الإسلامية، من خلال الفنادق، والمنتجعات، و"الأطعمة الحلال"، والمرافق الترفيهية والرياضية، على نحو متوافق مع "مبادئ الشريعة الإسلامية".

من ناحية أخرى جدد اياد مدني الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي دعوته لزيارة مدينة القدس، مذكرا بالقرار الذي أصدره مجمع "الفقه الإسلامي الدولي"، في وقت سابق، والذي أفضى فيه إلى أن الحكم الشرعي من أمر الزيارة "مندوب ومرغب فيه".

وقال في الوقت ذاته: إن "زيارة القدس الشريف لابد أن تكون عن طريق عمان وعبر المنافذ الأردنية فقط، ومن خلال وكالات السفر والسياحة الفلسطينية والأردنية، دون اللجوء إلى الوكالات الإسرائيلية".

وتنادي أصوات عربية وإسلامية، بضرورة عدم زيارة فلسطين طالما هي تحت الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن زيارتها في الوضع الحالي، يعتبر شكلاً من أشكال التطبيع مع إسرائيل.

ويحتاج من يريد زيارة القدس إلى موافقة السلطات الإسرائيلية، التي تفرض كذلك على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، وقطاع غزة الحصول على تصاريح خاصة تمكنهم من الدخول إلى المدينة.‎