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إغلاق 71 فندقا في تونس بسبب هجمات 2015

23/12/2015

إجراءات أمنية عقب هجوم سوسة في يونيو الماضي (أرشيف)
 

قالت وزارة السياحة التونسية إن إجمالي عدد الفنادق التي أغلقت العام الجاري وحتى منتصف  الشهر الحالي بلغ 192 فندقا، من بينها اكثر من سبعين فندقا أغلق بسبب  تراجع نشاطها نتيجة العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن إجمالي عدد الفنادق المغلقة عام  2015 يمثل 33 بالمئة من بين الفنادق المصنفة في تونس وعددها الإجمالي  573 فندقا.

وأغلق 71 فندقا بسبب تراجع نشاطها بعد أحداث متحف باردو في مارس/ آذار الماضي والهجوم على فندق بمدينة سوسة في  يونيو/ حزيران الماضي. وأوقعت العمليتان 60 قتيلا من السياح الأجانب.

وكانت سلسلة "ريو" الإسبانية التي تدير ستة فنادق في تونس قد أعلنت في  سبتمبر/ أيلول الماضي عن إغلاق ثلاثة فنادق وتسريح عدد من العمال.

وقالت وزيرة السياحة سلمى اللومي في وقت سابق إن عدد السياح الوافدين إلى تونس هذا العام بلغ حتى يوم 20 تشرين ثان/نوفمبر الماضي 4.8 مليون  سائح مسجلا تراجعا بنسبة 26 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق،  بينما اجتذبت البلاد العام الماضي أكثر من ستة ملايين سائح  نصفهم تقريبا من دول المغرب العربي، بصفة خاصة ليبيا والجزائر.

ويعمل 400 ألف عامل في السياحة التي تساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في تونس.

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