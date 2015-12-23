إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن في القدس

إجراءات أمنية مشددة في القدس عقب انتشار حوادث الطعن

أعلنت مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، أن 3 إسرائيليين أصيبوا في عملية طعن، نفذها شاب فلسطيني، في منطقة "باب الخليل"، في مدينة القدس الشرقية.

وقالت المؤسسة التي تقدم خدمات الإسعاف للإسرائيليين، في تصريح صحفي، إن 3 إسرائيليين أصيبوا في عملية طعن في باب الخليل، اثنين منهم إصابتهما خطيرة والثالث إصابته متوسطة.

من جانبه، أكد ميكي روزنفيلد، المتحدث بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح صحفي إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن.

وأضاف:" تم إطلاق النار على المهاجم في الموقع"، دون تحديد مدى إصابته.

وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.