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إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن في القدس

23/12/2015

إجراءات أمنية مشددة في القدس عقب انتشار حوادث الطعن
 

أعلنت مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، أن 3 إسرائيليين أصيبوا في عملية طعن، نفذها شاب فلسطيني، في منطقة "باب الخليل"، في مدينة القدس الشرقية.

وقالت المؤسسة التي تقدم خدمات الإسعاف للإسرائيليين، في تصريح صحفي، إن 3 إسرائيليين أصيبوا في عملية طعن في باب الخليل، اثنين منهم إصابتهما خطيرة والثالث إصابته متوسطة.

من جانبه، أكد ميكي روزنفيلد، المتحدث بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح صحفي إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن.

وأضاف:" تم إطلاق النار على المهاجم في الموقع"، دون تحديد مدى إصابته.

وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.

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