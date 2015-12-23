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إخلاء سبيل 3 آلاف سجين أمريكي بسبب خطأ برمجي

23/12/2015

تسبب خطأ برمجي في إخلاء سبيل قرابة 3 آلاف سجين، في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، منذ عام 2002، قبل انقضاء مدة محكوميتهم.  

 وأفرج عن معظم السجناء قبل 49 يوماً كمعدل وسطي، في حين جرى إخلاء سبيل البعض الآخر، قبل 600 يوم من انتهاء مدة محكوميتهم حيث عزا المسؤولون ذلك إلى أخطاء في حساب تخفيض العقوبة على خلفية "حسن السلوك".

وتعليقاً على الموضوع، أوضح عمدة واشنطن "جاي إينسلي" أنّ الإخلاء المبكر للسجناء، ناجم عن حدوث أخطاء في النظام الإلكتروني الخاص بالسجون، مبدياً استياءه الشديد من استمرار الخطأ طوال هذه المدة.

وصرّح إينسلي أنّه أصدر تعليمات فورية لتدارك الأمر وتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء.

من جانبه قدّم رئيس إدارة السجون "دان باجولكا" اعتذاره عن الخطأ الحاصل في الحسابات، واصفاً إياه بـ "الخطأ الذي لا يٌغفر". 

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