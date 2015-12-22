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نشطاء يدشنون هاشتاج # الرمادي ..ويتصدر "تويتر"

22/12/2015

دشن نشطاء  هاشتاج # الرمادي ،  بعد بدء القوات العراقية  عمليات استعادة  وسط محافظة الرماي في العراق  بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها .

وتصدر الهاشتاج موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " في الوطن العربي .

وغرد طلحة خالد قائلا " الله  نستودعك أهلنا  من شر تنظيم الدولة،  ومن شر المليشيات الأخرى ".

وقالت مارين لوبان " ما الفائدة من استعادة الرمادي إذا كان أهلها  سيحتضنون تنظيم الدولة من جديد " .

وغرد  أخر " عشائر الرمادي ينتظرون ليعلنوا تحرير الرمادي من تنظيم الدولة الإسلامية " .

وقال أبن القطيف " الرمادي تتحر عقبال كل الأراضي العربية والإسلامية  تتحرر وتتطهر من الإرهاب البغيض ،  نتمنى أن يعم السلام كل البلاد العربية ".

وقال مغرد أخر " تنظيم الدولة يعتقل الشباب في الرمادي قبل ساعات  من انطلاق العملية العسكرية ".

وغرد أخر قائلا " التنظيم يتحصن بالمدنيين في عمليات استعادة الرمادي ".

وأشارت عبير في تغريداتها إلى أن هناك أنباء عن وجود انهيار في صفوف تنظيم الدولة قائلة " أنباء عن انهيار في صفوف تنظيم الدولة ".

وغرد ظهران الجنوب قائلا " الجيش العراقي والحشد الشعبي يقتحمون  الرمادي في عمليات ظاهرها محاربة تنظيم الدولة وباطنها تهجير أهل الرمادي ".

 يذكر أن التلفزيون الرسمي العراقي نقلا عن رئيس أركان الجيش قال أمس الاثنين،  إن القوات المسلحة العراقية ستبدأ في الساعات المقبلة عملية لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي من عناصر تنظيم الدولة.

وقد علق عشرات الألاف من المدنيين وسط تقاطع النيران في المدينة  بعد أن أنذرتهم القوات الحكومية للخروج قبيل هجوم شامل، بينما يمنعهم تنظيم الدولة من ذلك، بحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية.

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