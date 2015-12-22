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مليون لاجئ وصلوا إلى أوربا منذ بداية 2015

22/12/2015

مليون لاجئ وصلوا إلى اوروبا منذ بداية 2015 – أرشيف

أعلنت منظمة الهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان لها أنه "حتى 21ديسمبر  الحالي كانون الاول عبر حوالى 972 الف لاجئ البحر المتوسط بحسب أرقام المفوضية العليا للاجئين.

ووصل ما يقرب من المليون لاجئ منذ يناير  كانون الثاني الى أوروبا كان معظمهم بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط، في اكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما اعلنت منظمة الهجرة الدولية والامم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت منظمة الهجرة أن "المجموع يمثل أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية" في أوربا.

كما قدرت المنظمة عدد الذين وصلوا إلى بلغاريا واليونان عبر تركيا بأكثر من 34 ألف مهاجر.

وكان عدد الذين قضوا غرقا في البحر أو اعتبروا في عداد المفقودين قد بلغ  3692 شخصا هذه السنة، وفق أرقام منظمة الهجرة الدولية.

ويمثل السوريون من المهاجرين  نحو نصف مليون فار من الحرب في بلادهم"، بينما يشكل الافغان 20% من الوافدين والعراقيون 7%. بحسب المنظمة والمفوضية.

وأكد رئيس المفوضية "انتونيو غوتيريس " ، أنه من المهم أن نقر بإسهامات اللاجئين والمهاجرين الإيجابية في المجتمعات التي يعيشون فيها"، وفق ما نقل عنه البيان.

ودعا غوتيريس إلى الدفاع عن "القيم الاوروبية الجوهرية" مثل حقوق الإنسان والتسامح والتنوع.

من جهته قال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية وليام ليسي سوينغ "نعرف أن حركات الهجرة لا يمكن تفاديها، وأنها ضرورية لا بل مستحبة".

وعبرت الغالبية الكبرى من المهاجرين واللاجئين (اكثر من 832 الفا) من خلال اليونان، ووصل 810 الفا منهم بحرا.

وفي ديسمبر / كانون الأول وصل حوالى 67700 الى السواحل اليونانية، بحسب تقديرات منظمة الهجرة الدولية.

وبالإجمال وصل حوالى 150 الف مهاجر ولاجئ منذ يناير كانون الثاني إلى ايطاليا، وحوالى 30 الفا الى بلغاريا وأكثر من 3800 الى إسبانيا و269 الى قبرص و106 الى مالطا، وفق المنظمة.

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