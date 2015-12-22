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ماليزيا تطلق شركة طيران متوافقة مع الشريعة الإسلامية

22/12/2015

أول شركة طيران متوافقة مع الشريعة الإسلامية
 

سيرت أول شركة خطوط جوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في ماليزيا أول رحلة داخلية لها  مطلع هذا الأسبوع، وأعربت عن الأمل  في تسيير رحلات دولية العام المقبل، حسبما  ذكر مسؤول بالشركة اليوم الثلاثاء.

وقال العضو المنتدب للشركة جعفر زامهاري إن "رياني إير" ستخدم مبدئيا الطرق الداخلية في ولايتي كيدا وكيلانتان ذات الاغلبية المسلمة بشمالي  البلاد، بالإضافة إلى ولايتي صباح وساراواك شرقي البلاد.

وقال جعفر إن الشركة لا تسمح بتناول الكحوليات خلال رحلاتها وتقدم الطعام الحلال فقط.

وأضاف قائلا "إنه أمر إلزامي بالنسبة للنساء المسلمات من طاقم الطائرة أن يرتدين الحجاب ولغير المسلمات أن يرتدين زيا لائقا".

وتخطط الشركة لتوسيع شبكتها في آسيا العام المقبل، كما تخطط أيضا لتنظيم رحلات إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل الحج والعمرة.

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