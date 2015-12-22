قراء "الجزيرة مباشر" يستعرضون توقعاتهم لعام 2016

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد، وكل منا لديه توقعاته وأمنياته لهذا العام في ظل الانقسامات والصراعات التي تعيش فيها المنطقة، "الجزيرة مباشر" طرحت سؤالا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ما هي توقعات المتابعين لعام 2016 على الصعيدين الإقليمي والدولي؟ نستعرض هنا أبرز التوقعات التي وردت في تعليقاتهم.

تمنى Aziz Qaisari قائلا:

أتمنى صادقا أن لا يغرق إيلان سوري آخر في البحر وأن ينعم السوريون بالغد المشرق بشمس الحق بعيدا عن سوخوي والرفال والقنابل العنقودية، أتمنى أن يعود المجد إلى بلاد الرافدين. أتمنى أن تتوقف الغطرسة الحوثية في اليمن الشقيق وتعود الحياة، أتمنى السلم والسلام لأولاد السلم والسلام ليبيا الشقيقة. .انهض واسمع أن كل مصر بتفرح.

وتمنى Abdelrahman EG:

أتوقع أن يمن الله علينا بالخلاص من حكام العرب المفسدين وبداية التقدم للوطن العربي بإذن الله إلى أن نصل إلى قيادة العلم بعد تحرير كامل الأرض طبعا.

وتوقع Ahmed Karkouchia أن:

الحرب مستمرة على العرب وهم على أنفسهم والكل يعتقد أنه ذكي وسوف ينجو ولا ناج

وتوقع Mohamed Chaoula:

سنة 2016 تسقط بعض الرؤوس لدول الأزمة الاقتصادية العالمية، سعر البترول في انهيار، فيه احتمال نشوب حروب أخرى. |

وكتب Ramadan Mohmaed Eisayed:

إن شاء الله سوف يكون أسوأ مما قبله لأن ما نراه لا يبشر بخير، لقد امتلأت المنطقة بالكذب والغش والتضليل والخداع والخراب والدمار والتعذيب والتشريد ورائحة الدماء.

بينما توقع ممدوح الأشراف: رجوع الإخوان إلى الحكم ومرسي هيحكم مصر سبع سنوات وحرب عالمية.

إلا أن أمنية Amira Mohammed كانت مختلفة فتمنت: عودة قناة "الجزيرة مباشر مصر".

وكان رأي "عذرا يا دنيا" مختلفاً فكتب:

يعنى إيه عام 2016 ويعنى إيه توقعات .. سبحان الله وحاشا لله.. ألا تعلم أن هذا مخالف للعقيدة الصحيحة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله.

وتوقع Mohamed Ramdan:

ولا حاجة .. السيسي هيفضل يستغفل في الشعب الغلبان، وأعضاء البرلمان الجدد المحترمين هيشيلوا البلد لعكاشه ومرتضى وابنه واشباههم، أما على الصعيد الدولي، أكيد يعني مصر مش هتقود العالم، أمريكا اهي مسيطره وبتدينا المعونة.

وتوقع Azziz Aziz: عدوانا روسيا على تركيا يشعل حربا لا تبقى ولا تذر بين تركيا وحلفائها الناتو وأمريكا وكل العرب من جهة والروس وحلفائهم من جهة أخرى".

بينما توقع Walid Sanhaji : سقوط بشار الأسد أولا والحوثي ثانيا وحفتر ثالثا والسيسي رابعا.