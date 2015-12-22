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فيديو.. كلينتون تصف النظام المصري بالديكتاتورية العسكرية

21/12/2015

وصفت المرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، النظام الحالي في مصر بـ "الديكتاتورية العسكرية".

وقالت كلينتون:" رأينا ما حدث في مصر، لقد حذرت من سقوط سريع لمبارك، وها نحن الآن مرة أخرى مع ديكتاتورية عسكرية بشكل جوهري".

وأضافت في مناظرة على الهواء مع منافسيها داخل الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز ومارتن أومالي أمس الأحد:" هذا جزء من العالم حاولت فيه الولايات المتحدة لعب نهجين مختلفين، الأول هو العمل مع رجال قساة وطغاة، من أجل مصلحتنا الخاصة، والثاني هو الترويج للديمقراطية".

وتابعت: “هذا طريق من الصعب السير فيه، لكني أعتقد أنه الطريق الصحيح لنا لنتمكن من المضي قدما".

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