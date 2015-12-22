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صبي صغير يصطحب قنبلة يدوية إلى مدرسته الابتدائية في ألمانيا

22/12/2015
طفل يحضر إلى مدرستة بقنبلة يدوية في ألمانيا  _ أرشيف

في واقعة نادرة الحدوث،  ذهب صبي صغير إلى مدرسته الابتدائية في مدينة لانداو جنوب غرب ألمانيا  ومعه قنبلة يدوية.

وقالت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء إن الصبي يبلغ من العمر 7 سنوات كان يعتقد أن  هذه القنبلة هي من شظايا القنابل وقد أحضرها صباح أمس الاثنين إلى  المدرسة ليعرضها لزملائه.

وفور اكتشاف الأمر، أسرعت المدرسة إلى استدعاء قوات الإطفاء وقوات  التخلص من المعدات الحربية.

ووفقا لبيانات وحدة التخلص من المعدات الحربية، فإن هذه القنبلة هي  قذيفة مدفعية أمريكية، والمادة المتفجرة داخلها لا تزال قابلة للاشتعال  لكن في درجات حرارة عالية للغاية .

وفي نهاية الأمر، أخذت قوات التخلص من المعدات الحربية القنبلة  لعدم تفجيرها  داخل المدرسة .

وأفادت الشرطة بأنه لم تكن هناك حاجة لإخلاء المدرسة.

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