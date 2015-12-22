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شاهد واحكم.. هل "بوتين" شخصية خالدة؟!

22/12/2015
هل "بوتين" شخصية خالدة؟! .. سؤال طرحه الإعلام الغربي ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما نُشرت مؤخرًا مجموعة من الصور المخيفة والأسطورية لأشخاص يتشابهون مع بوتين في الشكل يرجع تاريخها إلى أكثر من مائة عام.

تلك الصور جعلت البعض يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصية خالدة أو خيالية، بل إن بعضهم بالغ بأنه شخصية تشبه شخصية "دراكولا" الأسطورية، وشخصية "قيصر"، وأيضاً "الموناليزا".

وبحسب صحف "التيليغراف" و"ديلي ميل" و"ميرور"، وموقعي "بازفيد نيوز" و"ديس كلوز تي في"، فإن أشهر تلك الصور التي تم التقاطها منذ 100 عام تقريبًا عام 1920، وهى لجندي يبدو متطابقًا في الشكل مع الرئيس الروسي بكل ملامحه وتفاصيل وجهه.
 

وبجانبها صورة التقطت عام 1941، ويظهر فيها طيار روسي يشبه بوتين أيضاً بشكل غريب، وبعض الصحفيين مضى في المغالاة إلى حد وصف بوتين بأنه شخصية مختلقة خيالية وغير أرضية أشبه بشخصية "دنكان ماكلويد".

ولحل لغز وجود أشباه لبوتين، طلبت صحيفة "التيليغراف" مشاركة متابعيها عبر توتير للإجابة عن سؤال: هل بوتين شخصية خالدة؟ وكانت الإجابات غير متوقعة على الإطلاق.

فخلال ساعة واحدة من طرح السؤال أجاب 66% من القراء بـ"نعم" وبعضهم أجاب " خالد حتى أكثر مما تتصورون"، وتم سحب السؤال فوراً على اعتبار أنه  يمثل "اهتماما مفرطا بالرئيس الروسي".

ليس ذلك فحسب بل أعطى مستخدمو الإنترنت للصحفيين "دلائل" زادت من حدة قلقهم، إذ قال بعض "المغردين" إن هناك شبيها آخر في صورة لجنرال يوناني متجهم من القرن التاسع عشر.

يذكر أن العديد من الخبراء حاولوا تفسير طريقة مشي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخرجوا باستنتاج أنه مسلح وخطر، وذلك بالاستعانة بـ"كتيب تدريب خاص بقدامى عناصر الـ"كي جي بي".

 
 
 

 
 
 
 

 

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