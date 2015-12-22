شاهد .. استعداد تونس للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

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رصدت كاميرا الجزيرة مباشر استعدادات التونسيين لاستقبال احتفالات المولد النبوي الشريف وسط أجواء الفرحة التي ظهرت على وجوه معظم العوائل التونسية .

لم يختلف المشهد كثيرا في تونس مقارنة بمصر، حيث الازدحام الشديد وغلاء الأسعار على حد قول أحد المواطنين .

وتُدخل هذه الاحتفالات نشاطا على الأسواق والمتاجر المختصة في بيع الفواكه الجافة وخاصة باعة حبات "الزقوقو" أو ما يعرف بحبات الصنوبر التي تمثل المكون الأساسي لعصيدة الزقوقو التونسية وتعد هذه العصيدة خصيصا احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

يذكر أن شمال ووسط غرب البلاد هما مصدر إنتاج الزقوقو باعتبارهما يضمان ثروة غابية صنوبرية هامة، كما يتم تبادل الزيارات والعصائد المزخرفة بحبات الفاكهة وبندق وبوفريوة وحلوى بين العائلات في تونس.

وأكد مواطنون تونسيون استعدادهم للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف واستعدادهم لاحتفالات رأس السنة وغيرها من الاحتفالات رغم ما شهدته البلاد من تفجيرات خلال الفترة الماضية.