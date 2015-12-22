البث الحي
منوعات

حمية "اتكنز" ريجيم المشاهير.. تعرف عليه

22/12/2015

قال الدكتور خالد المقدم، أختصاصي التغذية وعلوم الأطعمة، إن حمية "اتكنز" والتي يتبعها معظم مشاهير العالم، ظهرت في سبعينيات القرن الـمـاضـي واعـتـبـرت حـيـنـهـا "ثـورة" فـي عـالـم برامج التغذية.

وأضاف خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر"، أن حميـة "اتكنز" تعتمد علـى تناول كميـة قليلـة جداً مـن الـكـربـوهـيـدرات وزيادة الأطعمـة التـي تعتمـد علـى البروتين.

وأوضح "المقدم" أن الـمـرأة المرضعـة لا يجـب أن تتبـع "حمية اتكنز" لأن عـليهـا تناول أطعمـة بهـا كـل العناصـر الغذائيـة لإفادة طفلها.

وأكد أن أي بـرنـامـج غـذائـي فـعـال يـجـب أن يتضمن أطعمة تـحـتـوي على الـبـروتـيـنـات والـدهـون والكربوهيدرات.

ولفت "أختصاصي التغذية" إلى أن تناول الوجبات الغذائيـة يجـب أن يرتبط بالساعة البيولوجيـة للجسـم.. وأن يفصـل بيـن الوجبات مـن 6 إلى 8 ساعات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)