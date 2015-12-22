حمية "اتكنز" ريجيم المشاهير.. تعرف عليه

قال الدكتور خالد المقدم، أختصاصي التغذية وعلوم الأطعمة، إن حمية "اتكنز" والتي يتبعها معظم مشاهير العالم، ظهرت في سبعينيات القرن الـمـاضـي واعـتـبـرت حـيـنـهـا "ثـورة" فـي عـالـم برامج التغذية.

وأضاف خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر"، أن حميـة "اتكنز" تعتمد علـى تناول كميـة قليلـة جداً مـن الـكـربـوهـيـدرات وزيادة الأطعمـة التـي تعتمـد علـى البروتين.

وأوضح "المقدم" أن الـمـرأة المرضعـة لا يجـب أن تتبـع "حمية اتكنز" لأن عـليهـا تناول أطعمـة بهـا كـل العناصـر الغذائيـة لإفادة طفلها.

وأكد أن أي بـرنـامـج غـذائـي فـعـال يـجـب أن يتضمن أطعمة تـحـتـوي على الـبـروتـيـنـات والـدهـون والكربوهيدرات.

ولفت "أختصاصي التغذية" إلى أن تناول الوجبات الغذائيـة يجـب أن يرتبط بالساعة البيولوجيـة للجسـم.. وأن يفصـل بيـن الوجبات مـن 6 إلى 8 ساعات.